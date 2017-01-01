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На озере в Конго затонуло судно, десятки погибших

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Пропавшими без вести числятся около 200 человек. По данным СМИ, судно было сильно перегружено.
Судно с пассажирами в Конго (архивное фото)
Судно с пассажирами в Конго (архивное фото)

На северо-западе Демократической Республики Конго при затоплении судна в озере Маи-Ндомбе погибли как минимум 30 человек и 200 пропали без вести. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти.

По информации мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба, большинство из находившихся на судне - учителя. Они вынуждены были добираться по воде чтобы получить зарплату, потому что плохое качество дорог не позволяет сделать это иным способом.

Отмечается, что на судне находились несколько сотен человек, более 80 из них удалось спасти.

В Нигерии при крушении лодки погибли более 20 человек

Напомним, в марте на реке Тигр возле иракского Мосула затонул паром. В результате крушения погибли около 100 человек.

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Теги: Конго, лодка, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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