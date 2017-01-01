На выборах в ЕП зафиксировали рекордную явку

Активность избирателей в странах ЕС составила около 51%, что превышает показатель 2014 года.

Выборы в Европарламент в Риме

Явка на выборах в Европарламент продемонстрировала рост активности избирателей и превысила показатели предыдущих лет. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство Интерфакс.

По данным пресс-службы Европарламента, в 27 странах ЕС без Великобритании явка составила около 51%.

Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52%.

Напомним, прямые выборы в Европарламент были введены в 1979 году. На первых выборах явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась и на выборах в 2014 году составила 42,61%.

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