Премьер Греции объявил о досрочных парламентских выборах

Правящая партия Алексиса Ципраса уступила главной оппозиционной политсиле на выборах в Европейский парламент.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом он сообщил по итогам выборов в Европейский парламент, состоявшихся в воскресенье, 26 мая, передает издание Vima

Возглавляемая Ципрасом правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии Новая демократия.

"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - заявил Ципрас в специальном обращении к нации.

По словам премьера, результат нынешних выборов не соответствует его ожиданиям.

"Это меня не устраивает, я не проигнорирую их результат, я этого никогда не делал, я не буду делать это сейчас", - отметил Ципрас.

Он добавил, что нынешний результат дает оппозиции право поставить под сомнение весь ход выхода из кризиса, а также план СИРИЗА об оказании поддержки большинству общества.

Напомним, глава правительства в Греции имеет право созвать досрочные парламентские выборы, но формально просит их объявить главу государства.

Корреспондент.net , в мае греческий парламент не смог Как сообщал, в мае греческий парламент не смог объявить вотум недоверия правительству Ципраса . Оппозиция потребовала, чтобы премьер созвал внеочередные общее выборы, если он проиграет выборы в Европарламент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet