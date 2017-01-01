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В Бразилии драка в тюрьме закончилась гибелью 15 человек

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В тюрьме бразильского штата Амазонас произошло столкновение между заключенными, которое привело к смерти людей.
Военные возле бразильской тюрьмы (архивное фото)
Военные возле бразильской тюрьмы (архивное фото)
 
На северо-западе Бразилии драка между заключенными в тюрьме штата Амазонас привела к гибели не менее 15 человек. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство The Assosiated Press.
 
Отмечается, что инцидент произошел 26 мая в тюрьме, расположенной в столице штата - городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.
 
При этом информации о возможных побегах заключенных не поступало. 
 
Напомним, в 2017 году в этой же тюрьме произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек. 
 

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Теги: Бразилия, тюрьма, драка, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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