В Бразилии драка в тюрьме закончилась гибелью 15 человек

В тюрьме бразильского штата Амазонас произошло столкновение между заключенными, которое привело к смерти людей.

На северо-западе Бразилии драка между заключенными в тюрьме штата Амазонас привела к гибели не менее 15 человек. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство The Assosiated Press

Отмечается, что инцидент произошел 26 мая в тюрьме, расположенной в столице штата - городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

При этом информации о возможных побегах заключенных не поступало.

Напомним, в 2017 году в этой же тюрьме произошел массовый побег заключенных , в результате которого погибли 60 человек.

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