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На выборах в ЕП во Франции лидирует партия Ле Пен

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Главным сюрпризом голосования стало третье место партии Зеленых и большой интерес избирателей к проблемам экологии.
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
 
Партия Национальное объединение под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщила компания Elabe, проводившая exit poll.

Отмечается, что по состоянию на 22.15 по киевскому времени, при явке в 52% лидировала партия Ле Пен с 23,6%, на втором месте - Республика на марше президента страны Эммануэля Макрона с 22,4%.

Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" с 12,9%. Отметим, что по ходу кампании ее не представляли в качестве лидирующей политической силы. 

Четвертое место у республиканцев - 8,4%, пятое - у Социалистической партии с 6,3%, столько же получила Неподчинившаяся Франция Жан-Люка Меланшона.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, который предоставлял возможность претендовать на место в Европарламенте.

После оглашения предварительных результатов Ле Пен призвала Макрона сделать советующие выводы и предложила распустить Национальное собрание – нижнюю палату парламента, чтобы "сделать систему голосования более демократичной и, наконец, представляющей настоящее мнение страны".

Напомним, встранах ЕС 23-26 мая проходили выборы в Европейский парламент. Явка на них стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%. 

Ле Пен раскритиковала политику Макрона

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Теги: Выборы, Франция, Европарламент, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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