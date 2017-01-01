Пучдемон прошел в Европарламент

Коалиция, первым в списке которой значится экс-председатель каталонского женералитета, может рассчитывать на два места в ЕП.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней.

Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Свободные для Европы, которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП.

В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.

На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.

Напомним, встранах ЕС 23-26 мая проходили выборы в Европейский парламент. По предварительным данным, две ведущие партии ЕП впервые потеряли большинство

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