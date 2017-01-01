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Пучдемон прошел в Европарламент

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Коалиция, первым в списке которой значится экс-председатель каталонского женералитета, может рассчитывать на два места в ЕП.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
 
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней.
 
Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Свободные для Европы, которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП.
 
В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.
 
В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.
 
На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.
 
Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.
 
Напомним, встранах ЕС 23-26 мая проходили выборы в Европейский парламент. По предварительным данным, две ведущие партии ЕП впервые потеряли большинство.

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Теги: Выборы, Испания, Каталония, Европарламент, Карлес Пучдемон
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Источник: РИА Новости

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