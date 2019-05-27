Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 мая, встретился с новым императором Японии Нарухито, сообщил телеканал NHK

Отмечается, что для приветствия Трампа и его супруги Меланьи перед дворцом в Токио расстелили красные ковровые дорожки и их встретил почетный караул.

Группа школьников приветствовала лидера США американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра. Затем император Японии и императрица Масако с четой Трамп приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец. Вечером 27 мая ожидается банкет от имени императора в честь американской делегации. Напомним, Нарухито - первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде. Cмотрите фотогалерею: Трамп провел встречу с новым императором Японии Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая , и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва. Ранее сообщалось, что 25 мая Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом. Он уже успел сыграть в гольф с японским премьером Синдзо Абэ и написал об успешном продвижении торговых переговоров

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