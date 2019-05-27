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Трамп провел встречу с новым императором Японии

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Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха.
Президент США Дональд Трамп и император Нарухито
Президент США Дональд Трамп и император Нарухито
 
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 мая, встретился с новым императором Японии Нарухито, сообщил телеканал NHK.
 
Отмечается, что для приветствия Трампа и его супруги Меланьи перед дворцом в Токио расстелили красные ковровые дорожки и их встретил почетный караул. 
 
Группа школьников приветствовала лидера США американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра.
 
Затем император Японии и императрица Масако с четой Трамп приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.
 
Вечером 27 мая ожидается  банкет от имени императора в честь американской делегации.
 
Напомним, Нарухито - первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.
 
 
Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.
 
Ранее сообщалось, что 25 мая Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом. Он уже успел сыграть в гольф с японским премьером Синдзо Абэ и написал об успешном продвижении торговых переговоров.

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Теги: Япония, фото, встреча, Трамп, император, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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