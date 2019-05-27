В парламенте Австрии состоится голосование о вотуме недоверия канцлеру

Созыв эекстренного заседания парламента стал результатом правительственного кризиса в Австрии.

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка в воскресенье, 26 мая.

Отмечается, что вотум недоверия может быть вынесен уже в понедельник на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

Отметим, что по данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5% голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС – лишь на третьем месте с 17,5% голосов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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