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В Канаде нашли голову памятника Владимиру Великому

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Поисковая группа возвращается обратно в район, где была найдена голова скульптуры, чтобы найти крест и тризуб.
Голова памятника вернулась в храм
Голова памятника вернулась в храм
Ukrainian Catholic Metropolitan Cathedral of Sts. Vladimir and Olga / Facebook

В канадском городе Виннипег нашли голову от памятника князю Владимиру Великому, поврежденного неизвестными. Об этом сообщается на странице местного храма святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви в Facebook.

"Спасибо всем за ваши молитвы по делу вандализма в отношении памятника Святому Владимиру. Мы очень благодарны за то, что кто-то нашел и вернул в храм голову статуи. Группа возвращается обратно в район, где была найдена голова, для поисков креста. Надеемся, мы вернем обе части для восстановления памятника", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая неизвестные повредили памятник Владимиру Великому в канадском Виннипеге. Кроме головы, неизвестные отбили тризуб с верхней части скульптуры и крест.

Памятник Владимиру Великому был создан канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом (настоящее имя – Леонид Молодожанин) в 1984 году и был благословлен Папой Римским Иоанном Павлом II во время посещения провинции Манитоба.

Ранее в Киеве ночью вандалы осквернили памятник Владимиру Великому в парке Владимирская горка.

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Теги: памятники и монументы, Канада, вандализм, вандалы, памятник, вандал, князь Владимир Великий
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Источник: korrespondent.net

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