Единоросс избил корреспондента "России 24"

Глава района Хакасии избил пропагандиста Кремля.

Зайцев схватил Литомина и резко повалил на пол с криком "Пошел вон!" Скриншот

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В России Следственный комитет проводит проверку по факту нападения 26 мая главы района Хакасии (члена партии Единая Россия) на журналиста канала “Россия 24“ Ивана Литомина. Действия главы района оценит также партийная комиссия по этике.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на ТАСС.

Член “Единой России“ Сергей Зайцев напал на Ивана Литомина после вопроса, почему пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, живут в стесненных условиях.

В ходе интервью журналист также спрашивал чиновника о его дорогом особняке.

Зайцев общался со съемочной группой на повышенных тонах, а затем, попытавшись вырвать микрофон у Литомина, схватил его и резко повалил на пол с криком: “Пошел вон, сказал, отсюда“. Следом помощники Зайцева выгнали журналистов из кабинета чиновника, пытаясь прикрыть объектив работавшей камеры.

Вечером воскресенья, после того, как ролик с нападением стал активно распространяться в соцсетях, на него отреагировала “Единая Россия“, членом которой является Зайцев. В партии пообещали созвать комиссию по этике, которая оценит действия хакасского чиновника.

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Сам Литомин, как напоминает интернет-издание “Медиазона“, известен как автор сюжета про нападение на организатора московской гей-вечеринки. В сюжете сотрудник государственного телеканала называет встречу “нетрадиционной тусовкой“, “шабашем“ и “трешем“, а также манерно зачитывает рассказ свидетеля.

Следственный комитет также объявил, что проводит проверку по факту инцидента. Телеканал также направил жалобы на воспрепятствование журналистской деятельности в Генпрокуратуру и МВД.

В комментарии РИА Новости Зайцев назвал действия журналистов спланированной провокацией.

Как сообщалось, в мае 2018 года акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек.