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Взрыв в Лионе: полиция задержала подозреваемого

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Во Франции правоохранители задержали подозреваемого в организации теракта на пешеходной улице в Лионе.
24 мая прогремел взрыв в Лионе
24 мая прогремел взрыв в Лионе
Paris Match

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер поблагодарил полицейских и сотрудников антитеррористического подразделения прокуратуры Парижа за оперативное задержание подозреваемого в организации взрыва в Лионе. Об этом он написал 27 мая в Twitter.

"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал он в своем Twitter.

Чуть позже мэр города Жерар Коллон сообщил в эфире BFMTV о задержании второго подозреваемого во взрыве.

Напомним, взрыв в Лионе произошел 24 мая. Тогда самодельное взрывное устройство взорвалось на пешеходной улице города возле местной пекарни. От теракта пострадали 13 человек, еще 11 были госпитализированы, погибших нет.

Полицейские не исключают версию террористического сговора, а представители властей заявили, что взрывное устройство не было очень мощным, поэтому пострадавшие получили довольно легкие травмы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Ранее сообщалось, что группа исламистов готовила покушение на экс-президента Франции Франсуа Олланда.

 

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Теги: теракт, Франция, взрыв, Лион
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Источник: korrespondent.net

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