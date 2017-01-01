В Одессу из США прибыл сенатор-республиканец Ленкфорд

Представитель американской власти планирует встретиться с рядом украинских чиновников.

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В Одессу приехал сенатор США Джеймс Ленкфорд, который планирует встретиться с рядом украинских чиновников.

Об этом сообщает “Радио Свобода“.

Ленкфорд намерен встретиться с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко, генерал-лейтенантом Пограничной службы Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции.

Представитель США принял участие в совместном брифинге с представителями парламента и местной власти.

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“Я был в Украине несколько раз, но еще никогда не был в Одессе. Это исключительно важная часть Украины, в том числе в экономическом плане. Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, которых захватили россияне. Мы также ждем их скорого возвращения. Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества“, – заявил политик.

Сенатор подчеркнул, что приехал в Одессу выслушать всех, кто может помочь с освобождением украинских моряков из плена.

Ось це відповідь на моє запитання, чи стосується його візит можливого втручання деяких українських можновладців в американські вибори 2016 року. Говорить зовсім про інше, а потім йде. pic.twitter.com/ZgGNCzDr4G — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 травня 2019 р.

Как сообщала в декабре The New York Times, РФ не прекратила дезинформационные операции в США.