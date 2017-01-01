Новой "Железной леди" не вышло. Провал Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку, она так и не справилась с выходом Британии из состава Европейского союза.

Тереза Мэй расплакалась во время объявления о своей отставке

Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. На посту премьер-министра страны она останется пока не будет избран ее преемник. Произойти это должно уже до 20 июля.

На кресло Мэй уже есть сразу 8 кандидатов.

Провал Brexit

"Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожалению, я не смогла реализовать Brexit", - сказала Мэй, объявляя о своей отставке. В конце своего выступления премьер едва сдерживала слезы.

В январе 2019 года Палата общин невиданным до того в истории большинством отвергла проект соглашения о выходе из ЕС. Кабинет Мэй не смог выполнить свою наиглавнейшую, по сути единственную, задачу: организованно вывести Британию из Евросоюза к 29 марта.

В марте Мэй предприняла вторую попытку договориться и опять проиграла.

В своем заявлении Мэй отметила, что ее преемник на посту премьера должен будет добиться консенсуса в парламенте, который необходим для выхода Британии из ЕС.

"Такого консенсуса можно добиться только в том случае, если все участники дебатов согласятся на компромисс", - заявила премьер-министр.

Тереза Мэй – вторая женщина – премьер-министр Британии после Маргарет Тетчер. Ее встречали как "новую Железную леди", но провожают критикой.

"Вторая женщина- премьер. Но точно не последняя! Я делаю это без злого умысла, а с огромной и бесконечной благодарностью за возможность служить стране, которую люблю", - завершила Мэй свое объявление об отставке.

Премьер-министру Мэй принадлежат два рекорда, которые неминуемо будут вписаны в историю британской политики.

Первый - это разгромное поражение 15 января 2019 года в Палате общин при голосовании по проекту соглашения о выходе из ЕС. 432 против 202 - с таким счетом правительство (которому по идее принадлежит большинство в Палате общин) не проигрывало никогда.

Второй рекорд - это 36 членов правительства, ушедших в отставку за последние два года. Второй в этом списке - лейборист Тони Блэр: у него ушли 29 членов правительства. Но только за десять лет, а не за два года.

Главная проблема в том, что от замены Терезы Мэй на кого бы то ни было проблема Brexitсама собой не исчезнет и не разрешится. Как не исчезнет и раскол в обществе и политической элите Британии.

EPA Тереза Мэй ушла

Реакция в Европе

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер "без особой радости" отреагировал на заявление об отставке Терезы Мэй. В Брюсселе отметили, что президенту очень нравилось и он высоко ценил сотрудничество с премьер-министром Мэй.

Президент Франции Эммануэль Макрон одним из первых выразил личное сочувствие и поддержку уходящему премьеру. "Она отважно боролась за осуществление Brexit. Она работала в интересах своей страны и с уважением к европейским партнерам. Президент передает ей персональное послание поддержки и благодарности", - заявила пресс-секретарь Елисейского дворца.

"Она смелая женщина", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Проблема была не в ней, добавил он, заметив, что условия BrexitЕС пересматривать не будет и после смены главы британского кабинета.

Предыдущий премьер Джеймс Кэмерон, ушедший в отставку после неожиданного исхода инициированного им же референдума, исходя из собственного опыта предупредил. что впереди Мэй ждет период растерянности и фрустрации. Ее краткую речь, во время которой она не сдержала слез. Кэмерон назвал смелой и мощной.

Кто вместо нее?

Соревнование между желающими попасть на освобождающееся место Терезы Мэй уже идет вовсю.

Среди фаворитов - бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон, министр внутренних дел Саджид Джавид и целый ряд других консерваторов.

Свое намерение возглавить руководящую консервативную партию и, соответственно, британское правительство, уже озвучили 8 кандидатов.

Среди других претендентов: министр охраны окружающей среды и известный участник кампании за Brexit Майкл Гоув, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин парламента Андреа Лидсом, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, экс-министр труда и пенсий Эстер Маквей и действующий глава МИД Джереми Хант.

Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.