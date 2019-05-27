Требовал статью о Сталине: В РФ пенсионер ранил ножом 4 сотрудников редакции

Пострадали сотрудники редакции газеты партии КПРФ.

В российском Ставрополе 27 мая около 11:00 пожилой мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина", требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата думы Ставрополья Виктора Лозового.

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"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой.

Информацию подтвердила пресс-служба Компартии РФ.

"Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов "Родина" и попросился на приём к главному редактору. Н.Ф. Бондаренко пригласил его в свой кабинет и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо", - сообщили в редакции.

Нападавшему около 70 лет. Пострадали - главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ. Главред госпитализирован, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

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"Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана", - уточнил депутат.

В пресс-службе МВД РФ по региону сообщили, что нападавший уже задержан и доставлен в отдел полиции. По неофициальной информации, его зовут Константин Сиднев.

Как сообщалось 5 марта, в соседних с Украиной России и Беларуси вновь заговорили о создании единого союзного государства по образцу СССР. Причем президент Беларуси Александр Лукашенко в своем стиле так до конца и не может конкретно сформулировать – за полное объединение с РФ он, или нет.