В редакции российской газеты произошла резня

Мужчина пришел к главреду газеты и потребовал опубликовать его статью, а после отказа достал нож из газет и ранил сотрудников издания.

В Ставропольском крае России произошла резня в редакции газеты Родина, четыре сотрудника получили ранения. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

"Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты Родина, ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", - написал он.

По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет. "Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации", - отметил Владимиров.

В МВД подтвердили агентству ТАСС задержание нападавшего.

Руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой уточнил, что среди пострадавших - главный редактор издания, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. "Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко госпитализирован. [Его состояние] средней тяжести", - сказал Лозовой, добавив, что Бондаренко получил ранение щеки и шеи.

Также, по данным собеседника агентства, пострадали три сотрудника крайкома КПРФ, в помещении которого базируется редакция.

В Минздраве региона ТАСС уточнили, что "двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, после оказанной помощи один из них был направлен на амбулаторное лечение, один госпитализирован". "Состояние стабильное, не тяжелое, угрозы жизни нет. Двое отказались от госпитализации сразу на месте ЧП", - сказали в Минздраве.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчину, напавшего с ножом на сотрудников газеты, зовут Константин Сиднев. По данным канала, мужчина страдает от серьезного психического заболевания и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудница редакции сообщила, что мужчина неоднократно приходил в редакцию за газетами, пишет Интерфакс.

"Мужчина зашел к главному редактору и начал требовать, чтобы тот напечатал статью. Редактор сказал, что он такой материал напечатать не может, и после этого мужчина взял охотничий нож, который был завернут в стопку газет, и ударил главного редактора", - сказала сотрудница редакции.

Она отметила, что после этого из соседних кабинетов выходили другие сотрудники, которые пытались остановить нападавшего. Они также получили порезы. Нападавшего связали подручными средствами.

Дочь главного редактора Николая Бондаренко сообщила агентству, что ее отца прооперировали, ему пришлось зашивать щеку.

Напомним, прошлым летов в Киеве неизвестные напали на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин Виктории Сеник.

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