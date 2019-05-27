На федеральном канале РФ публично оскорбили Украину

Пропагандист Соловьев приравнял государство к гостинице.

На федеральных телеканалах России уже традиционно говорят только об Украине. Если ранее пропагандисты Кремля обходились нелепыми фейками в адрес соседнего государства, то в этот раз решили публично оскорбить Украину, используя при этом не слишком умную шутку. Ведущий канала Россия1 Владимир Соловьев сделал жалкое заявление.

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Соловьев решил подтвердить свой титул “придворного шута” и озвучил недалекую шутку, приравняв Украину к одноименной гостинице в Москве.

На эту тему есть очень популярный анекдот сейчас в России: вы знаете, все-таки хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в “Украине”. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве, - отметил пропагандист.

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Напомним, сеть обсуждает бессвязный монолог Зеленского.