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На федеральном канале РФ публично оскорбили Украину

Комментариев: 10
Пропагандист Соловьев приравнял государство к гостинице.
Соловьев оскорбил Украину
Соловьев оскорбил Украину
Скриншот видео

На федеральных телеканалах России уже традиционно говорят только об Украине. Если ранее пропагандисты Кремля обходились нелепыми фейками в адрес соседнего государства, то в этот раз решили публично оскорбить Украину, используя при этом не слишком умную шутку. Ведущий канала Россия1 Владимир Соловьев сделал жалкое заявление.

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Соловьев решил подтвердить свой титул “придворного шута” и озвучил недалекую шутку, приравняв Украину к одноименной гостинице в Москве.

На эту тему есть очень популярный анекдот сейчас в России: вы знаете, все-таки хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в “Украине”. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве, - отметил пропагандист.

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Напомним, сеть обсуждает бессвязный монолог Зеленского.

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Теги: Соловьев, пропагандист, оскробление, шутка
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Комментариев (10)
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PINKIPAU    27.05.2019, 18:38
Оценка:  -2
PINKIPAU
Там Доренко тебе привет передавал дружок, черти в аду заждались уже)))).
fkrfyfan    27.05.2019, 18:31
Оценка:  +1
fkrfyfan
Пусть тупые бандерлоги ещё потребуют чтобы гостиницу "Украина" в Москве переименовали, а заодно и Киевский вокзал и всё что связано с украиной
VSHIVANKA    27.05.2019, 18:27
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗЕЛЬЦ КРУЧЕ ШУТИЛ НАСЧЁТ АКТРИСЫ ИЗ ПОРНОФИЛЬМОВ .....)))
ВОТ ТА ШУТКА В ТОЧКУ !!! ))))
indiger    27.05.2019, 18:20
Оценка:  +2
indiger
Ну если вспомнить количество оскорблений в сторону РФ, то ответ можно считать мягким
tinkerrr    27.05.2019, 18:21
Оценка:  +1
tinkerrr
Россия принесла Украине много бед в последние года, так что ей ли обижаться.
xx1978xx    27.05.2019, 18:16
Оценка:  +5
xx1978xx
Анекдот не свежий, но нынче актуален.
tinkerrr    27.05.2019, 18:15
Оценка:  +3
tinkerrr
Нормальная шутка, что не так? Другое дело, что отношения они умудрились испортить с государством Украина, а лучше б испортили с одноименной гостиницей, если уж так хотелось.
Noblesse_obliger    27.05.2019, 18:09
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Федерастическая педерация во всей красе!!!
КимЧенПых    27.05.2019, 18:09
Оценка:  +3
КимЧенПых
ну на Гаагу не потянет если что
ВыВсеВрети    27.05.2019, 18:12
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
а на пиз...легко!...))))))))
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