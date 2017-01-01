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В Турции произошел взрыв на табачной фабрике

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В результате взрыва на производстве один человек погиб, еще один получил ранения.
На табачной фабрике в Турции произошел взрыв, есть жертвы
На табачной фабрике в Турции произошел взрыв, есть жертвы
gazetevatan.com

В результате взрыва на табачной фабрике в турецкой провинции Измир на востоке страны, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает издание Vatan.

"На табачной фабрике в городе Тир в провинции Измир, в результате взрыва на производстве один человек погиб, еще один получил ранения", - сообщили спасатели.

Взрыв произошел сегодня утром. В настоящее время жандармы проводят расследование инцидента.

Ранее в городе Цзинань провинции Шаньдун произошел пожар в фармацевтической компании Цилу Тяньхэ Хуэйши. Тогда погибло 10 человек.

В порту Таиланда произошел взрыв: полсотни пострадавших

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Теги: Турция, взрыв, фабрика, табачные изделия, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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