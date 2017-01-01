В Турции произошел взрыв на табачной фабрике

В результате взрыва на производстве один человек погиб, еще один получил ранения.

На табачной фабрике в Турции произошел взрыв, есть жертвы gazetevatan.com

В результате взрыва на табачной фабрике в турецкой провинции Измир на востоке страны, один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает издание Vatan.

"На табачной фабрике в городе Тир в провинции Измир, в результате взрыва на производстве один человек погиб, еще один получил ранения", - сообщили спасатели.

Взрыв произошел сегодня утром. В настоящее время жандармы проводят расследование инцидента.

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