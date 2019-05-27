В Австрии впервые вынесли вотум недоверия правительству

Досрочные выборы состоятся в сентябре. Тем временем будет сформировано временное правительство.

Нижняя палата парламента Австрии в понедельник, 27 мая, объявила вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству в связи с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает Европейская правда.

Вотум недоверия поддержали социал-демократы, ультраправые из Партии свободы, и партия Сейчас. Против голосовали Австрийская народная партия Себастьяна Курца и NEOS.

Теперь президент Австрии Александр ван дер Беллен должен номинировать временного премьера, который будет руководить правительством до проведения досрочных выборов в сентябре.

Издание отмечает, что в современной истории Австрии недоверие правительству было выражено впервые. В прошлом было 185 попыток отправить правительство в отставку, но все они провалились.

Стоит отметить, что голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими СМИ, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

В то же время, сегодня австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера с "россиянкой" была подстроена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet