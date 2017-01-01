Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья.

Впервые за четыре года на Гавайях акула убила отдыхающего, сообщает ТСН.

Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула. Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными.

Сейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.

Ранее в США рыбаки сняли на видео схватку с опасной 181-килограммовой акулой.

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