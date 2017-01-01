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На Гавайях акула убила отдыхающего

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Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья.

Впервые за четыре года на Гавайях акула убила отдыхающего, сообщает ТСН.

Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула. Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными.

Сейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.

Ранее в США рыбаки сняли на видео схватку с опасной 181-килограммовой акулой.

В ЮАР акула "поцеловала" аквалангиста

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Теги: смерть, видео, акула, нападение, Гавайи
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Источник: korrespondent.net

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