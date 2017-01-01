В Вашингтоне произошла стрельба: есть раненые
В американской столице неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате ЧП ранены шесть человек.
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая.
Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.
Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.
Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.
Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.
Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.
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