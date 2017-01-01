Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Вашингтоне произошла стрельба: есть раненые

Комментариев: 0
В американской столице неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате ЧП ранены шесть человек.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
 
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая.
 
Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.
 
Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.

Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.
 
Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, стрельба, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь