В Вашингтоне произошла стрельба: есть раненые

В американской столице неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате ЧП ранены шесть человек.

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая.



Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.



Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.



Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.



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