Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро готов к диалогу с оппозицией Венесуэлы

Комментариев: 0
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что правительство страны готово обсуждать с оппозицией любые вопросы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за помощь в продвижении диалога по ситуации в стране и выразил готовность к переговорам с представителями оппозиции. 
 
"Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений", – написал он в Twitter.

Напомним, представители президента Венесуэлы на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Норвегия, Венесуэла, переговоры, Мадуро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь