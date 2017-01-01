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ЧП в Японии: неизвестный напал с ножом на посетителей парка

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В результате нападения ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.
В Японии произошло вооруженное нападение
В Японии произошло вооруженное нападение
www3.nhk.or.jp

Вооруженный ножом человек напал на посетителей парка в японском городе Кавасаки, сообщает общественное телевидение NHK во вторник, 28 мая.
 
В результате ЧП ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 10 детей. Трое из них находятся в критическом состоянии.
 
Злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время его задержали, преступник также ранен. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина набросился с ножом на полицейского. Кроме того, в Херсоне мужчина ударил патрульного ногой в голову.

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Теги: Япония, нападение, нож, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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