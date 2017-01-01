ЧП в Японии: неизвестный напал с ножом на посетителей парка

В результате нападения ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.



Вооруженный ножом человек напал на посетителей парка в японском городе Кавасаки, сообщает общественное телевидение

Вооруженный ножом человек напал на посетителей парка в японском городе Кавасаки, сообщает общественное телевидение NHK во вторник, 28 мая.

В результате ЧП ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 10 детей. Трое из них находятся в критическом состоянии.



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