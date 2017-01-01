Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пост премьера Великобритании претендуют уже 10 кандидатов

Комментариев: 0
В борьбу за должность премьер-министра включился министр ЖКХ и местного самоуправления Кит Малтхаус.
В Великобритании вакантна роль премьер-министра
В Великобритании вакантна роль премьер-министра
АР


Замминистра по делам регионов и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус пополнил список кандидатов на пост главы британского правительства после отставки Терезы Мэй, сообщает газета The Sun.

По словам Малтхауса, он достаточно новое лицо в политике, что является преимуществом.

"Выборы нового лидера не могут строиться вокруг одних и тех же лиц, расколовших партию тори за последние три года", – заявил он.

Таким образом, уже 10 кандидатов претендуют на пост премьер-министра Великобритании,

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: премьер-министр, Великобритания, выход Великобритании из ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь