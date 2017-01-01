Япония купит 105 истребителей F-35 – Трамп

Японские вертолетоносцы Кага и Идзумо в ближайшее время будет преобразованы в легкие авианосцы.

Япония закупит самое большое количество многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время визита в Японию, сообщает ТАСС во вторник, 28 мая.

Отмечается, что Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС – вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были выстроены японские и американские военные моряки.

"Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах", – сказал Трамп.

Премьер Абэ в своем выступлении на борту вертолетоносца подчеркнул, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда.

"Вместе мы исполнены решимости отстаивать режим свободы и открытости во всех регионах Тихого и Индийского океанов", – заявил он.

"Кага" в ближайшее время будет преобразован в легкий авианосец. Он примет на борт после этого закупаемые в США новейшие многоцелевые боевые самолеты F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Вместе с "Кага" в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса – "Идзумо". Их водоизмещение – 19,5 тыс. тонн, длина – 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

В ноябре 2018 года сообщалось, что правительство Японии изучает возможность приобретения у США 142 самолетов F-35. Потенциальная стоимость сделки оценивалась в $8,8 млрд.

Напомним, 9 апреля нынешнего года во время тренировочного полета над Тихим океаном упал F-35A Сил самообороны Японии. Поисковая команда нашла его обломки.

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