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Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за Косово

Комментариев: 1
Силовики Косово задержали 23 человека. Среди них оказался гражданин России Михаил Краснощенков.
Александр Вучич привел силовиков в полную боевую готовность
Александр Вучич привел силовиков в полную боевую готовность
ИА Regnum

Президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность из-за обострения ситуации в Косово. Об этом сообщает RTS во вторник, 28 мая.

Сегодня утром подразделения спецназа МВД Косово ROSU вошли на территорию всех четырех сербских муниципалитетов и задержали 23 сербов и боснийцев. Ранения получили два человека.

Отмечается, что "арестованы сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители".

В свою очередь ТАСС сообщает, что силовики Косова задержали гражданина России Михаила Краснощенкова. Он якобы является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.

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Теги: Косово, Сербия, армия, войска, силовики, задержание, сербы, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    28.05.2019, 13:04
Оценка:  +1
Peyot
почему новости про Косово всегда освещатся только со строны сербии и росии? А ну да БМ же - латентному рыгоаналу рабиновичу принадлежит!
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