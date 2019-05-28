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Американец умер после празднования дня рождения на Эвересте

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62-летний Кристофер Джон Кулиш второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика.
На Эвересте чуть более чем за неделю погибли 11 человек
На Эвересте чуть более чем за неделю погибли 11 человек

Американский юрист стал 11-м человеком, погибим во время спуска с горы Эверест, самой высокой горной вершины в мире, за последние 10 дней, пишет Daily Mail Online.

Житель Колорадо, 62-летний Кристофер Джон Кулиш скончался в понедельник, 27 мая. Он внезапно умер после спуска, и причина его смерти остается неясной, объявил департамент туризма Непала.

Кулиш - второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика. Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.

Непальские СМИ отмечают, что причиной столь массовой гибели альпинистов в Гималаях в нынешнем сезоне стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте.

Находясь слишком долго в высотной зоне в условиях нехватки кислорода, покорители горных вершин умирают от истощения организма.

Ранее сообщалось о семи погибших альпинистах на Эвересте за последнюю неделю. Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.
 

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Теги: смерть, альпинизм, американец, Эверест, Гималаи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    28.05.2019, 16:11
Оценка:  0
Ruspidor
Как такой дебил дожил до 62 лет?
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