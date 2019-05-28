В РФ придумали, почему не могут отпустить украинских моряков

По словам чиновницы, пока идут следственные действия.

В Российской Федерации объяснили, почему не могут выполнить приговор Международного трибунала по морскому праву и отпустить украинских моряков. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что 24-х военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, не могут отпустить пока ведутся следственные действия, передает ТАСС.

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Матвиенко заявила, что следствие над украинскими моряками будет продолжаться даже вопреки давлению.

Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских, или иных целях ни давил, - заявила Матвиенко.

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К слову, в МИД РФ отметили, что решение Трибунала по морскому праву не распространяется на Керченский конфликт.

Напомним, Украина запросила у РФ время и место возвращения моряков и кораблей. По словам Елены Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.