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Bloomberg оценил потери мировой экономики от торгового спора США и Китая

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В 2021 году мировая экономика ощутит на себе влияние торгового противостояния между Китаем и США.
Торговая война США и Китая ударит по мировой экономике
Торговая война США и Китая ударит по мировой экономике
Imago

Продолжение торговых споров между США и КНР могут привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет примерно $600 миллиардов. Об этом 28 мая сообщили в Bloomberg, экономисты которого провели соответствующее исследование.

"Если пошлины охватят всю торговлю США и Китая, а рынки упадут в ответ на это, мировой ВВП потеряет $600 млрд в 2021 году - году пикового воздействия противостояния", - заявили экономисты.

По их данным, к 2021 году негативные последствия от торговой войны США КНР будут нарастать, после чего пойдут на спад.

Сильнее всего ощутят на себе влияние новых возможных торговых ограничений США в азиатских странах, таких как Тайвань, Южная Корея и Малайзия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские компании уйдут из Китая.

Как известно, после месяцев переговоров Китай и США не смогли прийти к взаимовыгодной сделке и заключить торговое соглашение.

 

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Теги: США, экономика, Китай, торговля, соглашение, Дональд Трамп, Bloomberg
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Источник: korrespondent.net

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