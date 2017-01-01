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В НАТО отреагировали на обострение ситуации между Косово и Сербией

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Полиция проводит операцию на всей территории Косово в связи с расследованием коррупции.
Силы НАТО отреагировали на обострение ситуации в Косово
Силы НАТО отреагировали на обострение ситуации в Косово

Миссия Североатлантического альянса отреагировала на обострение ситуации между Косово и Сербией. Об этом говорится в сообщении на сайте KFOR.

Так, Международные силы по поддержанию мира в Косово заявляют, что на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

"KFOR сообщает, что полиция Косово проводит полицейскую операцию на всей территории Косово после ордеров на арест, выданных Приштинским судом в связи с расследованием коррупции", - говорится в заявлении.

KFOR подтверждает, что это только полицейская операция, и никакие силы безопасности Косово или любые другие военные силы не были развернуты на севере страны.

Отметим, KFOR предлагает сторонам решать споры мирно и ответственно, без применения силы или насилия.

KFOR продолжает следить за ситуацией и готов вмешаться для обеспечения безопасности всех общин в соответствии со своим мандатом, предоставленным резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность из-за обострения ситуации в Косово

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Теги: конфликт, Косово, НАТО, Сербия
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Источник: korrespondent.net

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