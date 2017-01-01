Сербия стягивает войска к границе с Косово - СМИ

По данным СМИ, в сторону зоны безопасности на админгранице также вылетел сербский МиГ-29 ВВС.

Между Сербией и Косово снова назривает конфликт

Из сербского города Кралево к границе Косово выехала колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением. Как сообщает во вторник сербская радиостанция Б92, вероятнее всего, колонна направилась в сторону населенного пункта Рашка, который расположен недалеко от административной границы Сербии с автономным краем Косово и Метохия.

По данным СМИ, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

Радиостанция также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич распорядился привести в боеготовность все подразделения сербской армии и спецназа.

Об этом он объявил после того, как подразделения косовского спецназа провели операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля.

Задержаны 23 человека, среди которых - семь полицейских. Задержаны были и двое сотрудников миссии ООН в Косово, один из которых - гражданин России. Позднее его отпустили.

Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Их слова подтверждают Международные силы по поддержанию мира в Косово. Там говорят, на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

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