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В РФ оценили ущерб из-за аварий при запусках ракет

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За восемь лет в России произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб от этого составил 35 миллиардов рублей.
Убытки от незастрахованных пусков в Роскосмосе оценили в 10,5 млрд рублей
Убытки от незастрахованных пусков в Роскосмосе оценили в 10,5 млрд рублей
Роскосмос

В 2010-2018 годах Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков, страховые выплаты покрыли из этой суммы только 20 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на приложение к проекту постановления правительства, подготовленное Роскосмосом.

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом убытки Роскосмоса за 8 лет от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, "источники возмещения которых не установлены".

Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей. "На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации Роскосмос (из них субсидии - около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", - отмечается в документе.

Напомним, 11 октября Россия не смогла запустить ракету Союз с экипажем для МКС. На борту космического корабля в момент аварии находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате и не пострадали.

 

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Теги: Россия, космос, Роскосмос, авария, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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