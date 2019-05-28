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В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Комментариев: 2
Данилюк пришел в ситуационный кабинет в Администрации президента и не обнаружил там мониторов и серверов.

Новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты Совбеза исчезли серверы с секретной информацией. Об этом он сказал в видеобращении, выложенном в Facebook во вторник, 28 мая.

По его словам, прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский назначил Данилюка главой СНБО.

Напомним, Александр Турчинов, занимавший пост главы СНБО с 2015 года, объявил об отставке 17 мая.

 

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Теги: СНБО, видео, Александр Данилюк, сервер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    28.05.2019, 22:26
Оценка:  0
fkrfyfan
А команда хряка поросёнко работали через серверы госдепа
Boxerogos    28.05.2019, 22:10
Оценка:  +2
Boxerogos
Ещё один гвоздь в гроб Педи Пидоpoшенко и его банды.))))))))))))))))))
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