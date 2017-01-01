Папа Римский назвал "величайшей жестокостью" стену США с Мексикой

Понтифик готов лично сказать Дональду Трампу о недопустимости строительства заграждения на южной границе Штатов.

Папа Римский Франциск готов лично сказать американскому лидеру Дональду Трампун, что строительство стены на границе США и Мексики является "величайшей жестокостью". Об этом он заявил в интервью мексиканскому телеканалу Televisa, опубликованному 28 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", - отметил понтифик.

По его словам, разделение детей с родителями идет вразрез с законом природы.

"Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что", - подчеркнул Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

При этом понтифик подтвердил, что готов сказать то же самое в глаза Трампу.

"То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят", - указал Папа.

Напомним,15 февраля Трамп ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны, чтобы иметь возможность привлечь средства для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Ряд американских штатов оспорил решение президента.

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