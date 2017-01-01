Amnesty International сменит руководство из-за "токсичных" условий труда
Правозащитная организация Amnesty International (AI) сменит высшее руководство в связи с докладом о "токсичных" условиях труда. Генеральный секретарь AI Куми Найду объявил об увольнении пяти из семи членов дирекции, заявил пресс-секретарь организации во вторник, 28 мая.
Уволенные топ-менеджеры должны покинуть организацию до октября.
Независимые эксперты опубликовали в январе документ о проблемных местах в организационной культуре и управлении Amnesty International. Из результатов проверки следовало, что сотрудники часто жаловались на стресс и давление, а также описывали условия труда как "токсичные".
В свою очередь, британская газета The Times сообщила, что уволенным руководителям достались "щедрые компенсации", что привело к недовольству прочих сотрудников Amnesty International.
На это пресс-секретарь организации заявил, что члены правления получили меньшие по объему компенсации, чем другие работники.
Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск третирует инженеров и почти каждый день кого-то увольняет по странным причинам.
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Источник: Русская служба DW
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