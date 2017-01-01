Волкер: Венгрия делает ошибку, блокируя комиссию НАТО-Украина

Дипломат выступает за переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе. Об этом он рассказал во время видеоконференции 28 мая, сообщает Громадське

"Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот (языковой) вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрию", – указал Волкер.

По его словам, блокировки встреч комиссии НАТО-Украина являются ошибкой, хотя он поддерживает "переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине".

Волкер напомнил, что сейчас Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса по снятию вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский, но он также говорит и на украинском, будет договоренность между Украиной и Венгрией о том, как решать вопросы национальных меньшинств", – подытожил дипломат.

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