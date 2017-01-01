Жители КНДР платят взятки, чтобы выжить - доклад ООН

Северокорейские чиновники вымогают деньги у населения, угрожая им задержанием и судебным преследованием.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало во вторник, 28 мая, доклад о нарушениях прав человека и процветании "черного рынка" в КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters.

В докладе отмечается, что северокорейские чиновники вымогают у граждан взятки, угрожая арестом и задержанием. Заявление основано на свидетельстве более двухсот граждан, сбежавших из страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет утверждает, что от способности подкупить госслужащих зависят базовые права граждан КНДР на еду, здоровье, жилище, свободу.

"Я обеспокоена тем, что вопрос ядерной угрозы отвлекает внимание международного сообщества от ужасной ситуации с правами миллионов северокорейцев", - заявила Бачелет.

В КНДР раскритиковали доклад, назвав его “политически мотивированным". Представители Северной Кореи утверждают, что любые гуманитарные проблемы в стране являются следствием санкций ООН, впервые введенных в 2006 году.

Ранее сообщалось, что более десяти миллионов жителей КНДР страдают от нехватки продовольствия.

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