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США не признают паспорта РФ для жителей Донбасса и Крыма - Волкер

Комментариев: 3
Американский дипломат уверен, что украинцы не станут массово получать российские документы.
США не будут признавать российские паспорта для ОРДЛО и Крыма
США не будут признавать российские паспорта для ОРДЛО и Крыма
ruinformer.com

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон не будет признавать российские паспорта, выданные на неподконтрольной Украине территории Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом он сообщил во время телефонного брифинга 28 мая, передает Радио Свобода.

Американский дипломат подчеркнул, что считает раздачу российских паспортов украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом".

При этом он не уверен, что украинцы массово пойдут за этим документом, поскольку "они и так достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Киев, а также ряд стран и организаций осудили решение российского лидера.

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Теги: Украина, США, Крым, паспорт, донбасс, российский паспорт, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Charger67    29.05.2019, 07:38
Оценка:  +1
Charger67
Интересно,а как они будут отличать их паспорта от других паспортов РФ?Вам нужно снять дуршлаг и немного подумать)))
Мыкола    29.05.2019, 07:29
Оценка:  +1
Мыкола
Жителям Донбасса на ваше мнение, господин Волкер, попросту насра..ь. Им нужен мир, в отличие от вас!
WntpY    29.05.2019, 07:32
Оценка:  -2
WntpY
Заварили кашу, а теперь им нужен мир! Пукин памаги ))))
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