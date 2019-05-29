США не признают паспорта РФ для жителей Донбасса и Крыма - Волкер

Американский дипломат уверен, что украинцы не станут массово получать российские документы.

США не будут признавать российские паспорта для ОРДЛО и Крыма ruinformer.com

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон не будет признавать российские паспорта, выданные на неподконтрольной Украине территории Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом он сообщил во время телефонного брифинга 28 мая, передает Радио Свобода. Американский дипломат подчеркнул, что считает раздачу российских паспортов украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом". Американский дипломат подчеркнул, что считает раздачу российских паспортов украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом".

При этом он не уверен, что украинцы массово пойдут за этим документом, поскольку "они и так достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Киев, а также ряд стран и организаций осудили решение российского лидера.

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