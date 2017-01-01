В США 130 человек получили ранения во время торнадо
В результате непогоды в США погиб один человек и 130 получили ранения, сообщает AP.
По информации Национальной метеорологической службы США, скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия продолжалась несколько минут.
Наибольшие разрушения от торнадо зафиксированы в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс, где около 68 тыс. домов остались без электричества.
В Огайо объявлено чрезвычайное положение в трех пострадавших округах. Кроме того, международный аэропорт Канзас-Сити временно приостановил полеты.
Ранее сообщалось, что смертельный торнадо в США обрушился 25 мая на город Эль-Рено в американском штате Оклахома. Тогда жертвами торнадо стали два человека.
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