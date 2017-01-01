В ЕС прокомментировали заявление Коломойского о дефолте в Украине

Европейский депутат посоветовал Украине доверять проверенным партнерам.

Генеральный директор Европейской Комиссии по переговорам по расширению и европейской политики соседства Кристиан Даниэльссон прокомментировал совет украинского олигарха Игоря Коломойского касательно объявления дефолта. По его словам, Украина финансовые дела должна доверять более авторитетным советникам, например МВФ и ЕС, передает today.ua.

Мы настоятельно рекомендуем Украине, так же как и всем другим странам, и всем другим странам, находящимся в похожей ситуации, полагаться на МВФ и таких партнеров, как ЕС, для того, чтобы иметь достаточно средств, чтобы обслуживать внешний долг, - отметил Даниэльссон.

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Дипломат заверил, что Администрация нового президента полностью разделяет эти взгляды. Поэтому в ЕС рекомендуют прислушиваться к мнению более авторитетных партнеров, чем олигарх Коломойский.

Мы получили впечатление, что украинская сторона, наши собеседники и в АП, и в правительстве, полностью разделяют наши взгляды, - отметил дипломат.

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Напомним, Коломойский высказался за дефолт Украины. Победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ, считает Игорь Коломойский.