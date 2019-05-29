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Делегация УЕФА прилетела в Баку на самом большом самолете в мире

Комментариев: 4
Вечером в столице Азербайджана пройдет финальный матч Лиги Европы. В Баку впервые проходит футбольное событие такого уровня.
В аэропорту Баку сел самый большой самолет в мире
В аэропорту Баку сел самый большой самолет в мире
Trend

В аэропорту Баку совершил посадку самый большой пассажирский самолет в мире - Airbus A380. На нем прилетеле делегация УЕФА на финал Лиги Европы, сообщает в среду, 29 мая, местное издание Trend.

Чартерный рейс выполняла авиакомпаниия Hi Fly.

 
 

А380 - самый крупный пассажирский авиалайнер в мире, вмещает 544 пассажира и может преодолевать в 15 тысяч километров без дозаправки.

Аэропорт Баку принял лайнер такого класса впервые. Для того, чтобы такой самолет смог совершить посадку, аэропорт должен иметь соответствующую взлетно-посадочную полосу.

Напомним, сегодня в столице Азербайджана состоится финальный матч Лиги Европы между лондонскими Челси и Арсеналом. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию финального матча ЛЕ. Начало игры – в 22.00.

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Теги: Азербайджан, Баку, финал, УЕФА, лига Европы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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NOREGA    29.05.2019, 11:36
Оценка:  -1
NOREGA
Самый большой в мире самолёт украинский, который был сделан в СССР. Героям слава
Asmo    29.05.2019, 11:42
Оценка:  +1
Asmo
статья о самом большом пассажирском самолете
WTF2wtf    29.05.2019, 12:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Rangol, бот-многостаночник, тут речь о пассажирском ...
WTF2wtf    29.05.2019, 12:08
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