Делегация УЕФА прилетела в Баку на самом большом самолете в мире

Вечером в столице Азербайджана пройдет финальный матч Лиги Европы. В Баку впервые проходит футбольное событие такого уровня.

В аэропорту Баку сел самый большой самолет в мире Trend

В аэропорту Баку совершил посадку самый большой пассажирский самолет в мире - Airbus A380. На нем прилетеле делегация УЕФА на финал Лиги Европы, сообщает в среду, 29 мая, местное издание Trend.

Чартерный рейс выполняла авиакомпаниия Hi Fly.

А380 - самый крупный пассажирский авиалайнер в мире, вмещает 544 пассажира и может преодолевать в 15 тысяч километров без дозаправки.

Аэропорт Баку принял лайнер такого класса впервые. Для того, чтобы такой самолет смог совершить посадку, аэропорт должен иметь соответствующую взлетно-посадочную полосу.

Напомним, сегодня в столице Азербайджана состоится финальный матч Лиги Европы между лондонскими Челси и Арсеналом. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию финального матча ЛЕ. Начало игры – в 22.00.

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