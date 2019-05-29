"Давайте начнем с чистого листа!": РФ хочет наладить отношения с Украиной

Спикер Совета Федерации РФ отметила, что ситуация в Керченском проливе была провокацией Петра Порошенко, который хотел повысить свои рейтинги.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагает Киеву наладить отношения с Кремлем.

Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

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Матвиенко указала, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить нормальные отношения с Украиной. В качестве аргумента она рассказала о последних соцопросах, согласно которых все больше украинцев хотят вернуть дружбу с РФ.

И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, - подчеркнула спикер.

Матвиенко добавила, что изменений в отношениях двух государств ждут и от Верховной Рады и она очень надеется, что после парламентских выборов все изменится.

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Не забыла спикер Совета Федерации и упомянуть ситуацию в Керченском проливе. Она говорит, что это была провокация Петра Порошенко, который таким образом хотел вернуть себе рейтинги.

Матвиенко указывает, что они готовы к диалогу с Украиной и будут ждать соответствующих сигналов от Верховной Рады.

Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше, - говорит Матвиенко.

Ранее мы писали о том, что в РФ придумали, почему не могут отпустить украинских моряков.