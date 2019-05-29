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"Давайте начнем с чистого листа!": РФ хочет наладить отношения с Украиной

Комментариев: 3
Спикер Совета Федерации РФ отметила, что ситуация в Керченском проливе была провокацией Петра Порошенко, который хотел повысить свои рейтинги.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагает Киеву наладить отношения с Кремлем.

Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

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Матвиенко указала, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить нормальные отношения с Украиной. В качестве аргумента она рассказала о последних соцопросах, согласно которых все больше украинцев хотят вернуть дружбу с РФ.

И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, - подчеркнула спикер.

Матвиенко добавила, что изменений в отношениях двух государств ждут и от Верховной Рады и она очень надеется, что после парламентских выборов все изменится. 

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Не забыла спикер Совета Федерации и упомянуть ситуацию в Керченском проливе. Она говорит, что это была провокация Петра Порошенко, который таким образом хотел вернуть себе рейтинги.

Матвиенко указывает, что они готовы к диалогу с Украиной и будут ждать соответствующих сигналов от Верховной Рады.

Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше, - говорит Матвиенко.

Ранее мы писали о том, что в РФ придумали, почему не могут отпустить украинских моряков.

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Теги: Россия, Украина, отношения, РФ, конфликт
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Комментариев (3)
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Huper!    29.05.2019, 13:37
Оценка:  +3
Huper!
Перевешать вас всех в думе вместе с царем, тогда можно говорить о чем-то
WTF2wtf    29.05.2019, 13:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Российские оккупанты уходят из Крыма и Донбасса, россия готова обсуждать размер и порядок выплат компенсаций за все потери от этой оккупации?
Nikolas_Adver    29.05.2019, 13:41
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
дебилы, вам дают еще 1 шанс. не надо борзеть и орать глупости. воспользуйтесь им. не дайте своей сучьей натуре просрaть все. исправьтесь, покайтесь, уберите фашистов своих, и тогда, может быть, вы станете на путь превращения в человека
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