"Давайте начнем с чистого листа!": РФ хочет наладить отношения с Украиной
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагает Киеву наладить отношения с Кремлем.
Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
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Матвиенко указала, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить нормальные отношения с Украиной. В качестве аргумента она рассказала о последних соцопросах, согласно которых все больше украинцев хотят вернуть дружбу с РФ.
И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, - подчеркнула спикер.
Матвиенко добавила, что изменений в отношениях двух государств ждут и от Верховной Рады и она очень надеется, что после парламентских выборов все изменится.
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Не забыла спикер Совета Федерации и упомянуть ситуацию в Керченском проливе. Она говорит, что это была провокация Петра Порошенко, который таким образом хотел вернуть себе рейтинги.
Матвиенко указывает, что они готовы к диалогу с Украиной и будут ждать соответствующих сигналов от Верховной Рады.
Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше, - говорит Матвиенко.
Ранее мы писали о том, что в РФ придумали, почему не могут отпустить украинских моряков.