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Парламент Латвии избрал нового президента страны

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Действующий президент Латвии Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.
Левитс выдвинут партиями правящей коалиции
Левитс выдвинут партиями правящей коалиции
EPA/UPG

Парламент Латвии на специальном заседании в среду избрал новым президентом страны Эгилса Левитса.

Об этом сообщает “Европейская правда“.

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63-летнего Левитса на пост президента выдвинули партии правящей коалиции, к этому времени он занимал должность судьи Суда Европейского Союза. Также работал посолом Латвии в Швейцарии, Австрии и Венгрии.

Выборы президента проходили в парламенте в открытом режиме, Левитса поддержали 61 депутат из 93 в первом же раунде голосования. Для избрания нужно было набрать минимум 51 голос.

Как сообщалось 28 мая, на пост премьера Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.

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Теги: политика, президент, выборы, Латвия
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