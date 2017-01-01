В Латвии выбрали нового президента

Ранее действующий президент Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

Парламент Латвии избрал нового президента страны. По итогам голосования им стал кандидат от правящей коалиции Эгилс Левитс, который заручился поддержкой 61 депутата. Об этом сообщает LSM в среду, 29 мая.

Отмечается, что впервые в истории выборов главы государства голосование было открытым. В дебатах перед голосованием большинство лидеров парламентских фракций высказались в пользу кандидатуры Левитса.

Ранее действующий президент Раймонд Вейонис объявил, что не будет повторно баллотироваться на эту должность.

Крестьянский союз Латвии, входящей в Союз "зеленых" и крестьян, решил выдвинуть на пост президента кандидатуру омбудсмена Юриса Янсонса. Отдельные депутаты партии KPV LV (Кому принадлежит государство) поддержали выдвижение в президенты депутата фракции Дидзиса Шмитса.

Поддержку кандидатуре Левитса выразили партии правящей парламентской коалиции – Национальное объединение, Новая консервативная партия, объединение Для развития/За! и Новое единство, а также большая часть фракции партии KPV LV, которая также входит в коалицию, но имеет часть не согласных с ним депутатов. Партия Согласие, которая считается пророссийской, своего кандидата не выдвигала.

В результате Юрис Янсонс получил лишь восемь голосов "за", Дидзис Шмитс – 24 голоса.

Новый президент Латвии Эгилс Левитс в прошлом был министром юстиции, депутатом Сейма, послом Латвии в ряде стран, в том числе Германии и Австрии, а также судьей Европейского суда по правам человека. На выборах президента Латвии в 2015 году Левитс занял второе место после Раймонда Вейониса.

В Латвии, являющейся парламентской республикой, президент играет представительскую роль, исполнительная власть находится в руках премьера. Но государства может настоять на смене правительства, инициировать референдум о роспуске парламента, а также обладает правом законодательной инициативы.

Ранее в Литве на выборах президента победил экономист Гитанас Науседа. Во втором туре он набрал более 70% голосов.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Гитанасом Науседой и поздравил его с победой на выборах.

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