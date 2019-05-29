В США опять заговорили об импичменте Трампа

Американского лидера обвинили в многочисленных преступлениях, в том числе обмане Конгресса.



Глава юридического комитета Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что в палате представителей допускают импичмент президента страны Дональда Трампа, передает CNN.

"Конгрессу приходится реагировать на преступления, ложь и другие проступки президента Трампа –и мы сделаем это", – сказал Надлер.

Он заявил, подчеркнул, что никто не может быть выше закона, даже президент США. Конгресс рассматривает все варианты действий, отметил Надлер.

Окончательное решение будет принято после того, как политики изучат результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США 2016 года и сговоре Трампа с Кремлем.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан США поддерживает импичмент президента. Сам Трамп уверен, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet