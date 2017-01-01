Катер с туристами затонул в Будапеште: есть жертвы
На реке Дунай в венгерской столице затонуло прогулочное судно с 34 людьми на борту, погибли семь человек.
В Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира, сообщает Associated Press.
По последним данным, погибли семь человек. Количество жертв может возрасти. Большинство пассажиров судна – туристы из Азии.
Инцидент произошел на реке в районе венгерского парламента в среду, 29 мая. Пострадавшее судно было пришвартовано у здания парламента, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.
Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение. На месте затопления катера работают спасатели.
Отмечается, что после ливня на Дунае возникло сильное течение. На месте затопления катера работают спасатели.
Напомним, в прошлом году у берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент