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Гуайдо пообещал продолжить протесты в Венесуэле

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Заявление прозвучало на фоне провала переговоров в Норвегии с представителями президента Николаса Мадуро.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо


Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что уличные протесты в стране продолжатся, передает Reuters.

Заявление прозвучало на фоне провала переговоров в Норвегии с представителями президента Николаса Мадуро. Обсуждение путей выхода из венесуэльского конфликта закончилось без соглашения.

"Мы хотим выработать план для разрешения конфликта. Соглашение достигнуто не было, так что нам придется остаться на улицах", – сообщил оппозиционер.

Напомним, представители президента Венесуэлы и оппозиции проводят переговоры в Осло в рамках подготовки к диалогу сторон при норвежском посредничестве.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Теги: протесты, Венесуэла, оппозиция и власть, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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