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В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека

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Грузовой автомобиль врезался в автобус, который перевозил паломников. Причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.
ДТП с автобусом в Мексике
ДТП с автобусом в Мексике
edition.cnn.com
 
В результате столкновения автобуса и грузовика в мексиканском штате Веракрус в среду, 29 мая, погибли не менее 23 человек, сообщает CNN.
 
Еще 30 человек получили травмы. Большинство погибших были католические паломники.
 
По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. После столкновения оба автомобиля загорелись.
 
Напомним, ранее на Филиппинах в ДТП пострадали почти 60 человек. В Германии в результате ДТП с автобусом один человек погиб, более 60 пострадали.

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Теги: ДТП, Мексика, жертвы, автобус
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Источник: korrespondent.net

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