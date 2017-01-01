В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека
Грузовой автомобиль врезался в автобус, который перевозил паломников. Причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.
В результате столкновения автобуса и грузовика в мексиканском штате Веракрус в среду, 29 мая, погибли не менее 23 человек, сообщает CNN.
Еще 30 человек получили травмы. Большинство погибших были католические паломники.
По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. После столкновения оба автомобиля загорелись.
Напомним, ранее на Филиппинах в ДТП пострадали почти 60 человек. В Германии в результате ДТП с автобусом один человек погиб, более 60 пострадали.
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