В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека

Грузовой автомобиль врезался в автобус, который перевозил паломников. Причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

ДТП с автобусом в Мексике edition.cnn.com

В результате столкновения автобуса и грузовика в мексиканском штате Веракрус в среду, 29 мая, погибли не менее 23 человек, сообщает CNN

Еще 30 человек получили травмы. Большинство погибших были католические паломники.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. После столкновения оба автомобиля загорелись.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet