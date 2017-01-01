В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

Инициатором выступил местный Минздрав, который издал два постановления, касающиеся, в частности, утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану.

Правительство Таиланда одобрило положения, разрешающие производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях, сообщает портал The Nation.

"Согласно нормативным актам, принятым правительством Таиланда, каннабис можно использовать в медицинских целях, а также в исследованиях наркотиков. При этом производство лекарств на основе марихуаны должно проводиться в "особых случаях". Продукты из каннабиса могут экспортироваться, их могут хранить и использовать как местные жители, так и иностранные туристы. При этом доступность каннабиса не должна подрывать работу служб по борьбе с наркотиками", - пишет портал.

Как отмечает The Nation, ранее Минздрав королевства издавал постановления, касающиеся применения марихуаны в медицине только для врачей. Тогда же Министерство внутренних дел Таиланда предложило провести кампанию по осведомлению жителей и туристов о вреде и пользе каннабиса.

"Химические вещества, извлекаемые из марихуаны, могут быть полезны с медицинской точки зрения, но каждый элемент имеет разную интенсивность и по-разному влияет на здоровье и психику человека", - пишет портал со ссылкой на департамент психического здоровья страны.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала количество пациентов, которые нуждаются в каннабисе. Минздрав поддерживает разрешение на употребление медицинского каннабиса в Украине, это поможет более 2 миллионам пациентов.

Напомним, комитет ВР по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

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