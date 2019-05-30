Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне

Комментариев: 4
В этом году судну исполняется 70 лет. Оно было построено Херсонской судостроительной компанией.
Во время аварии на борту судна находились 35 человек, 7 спасены
Во время аварии на борту судна находились 35 человек, 7 спасены

Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич).

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщалось, катер Русалка затонул накануне вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Напомним, в прошлом году у берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, судно, кораблекрушения, Будапешт, катер, пароход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    30.05.2019, 13:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Судно 70 лет отходило!
Тут вопросы явно не к производителю уже, а к оператору ...
zheka-yakob    30.05.2019, 13:46
Оценка:  -4
zheka-yakob
Нашли кому доверить строить теплоходы.
Serg2176    30.05.2019, 13:53
Оценка:  +3
Serg2176
название неудачное - москвич. как говорится как назовешь так и плывет
ВосставшийИзБана    30.05.2019, 13:54
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
За 70 лет можно угробить все, что угодно. И потом - 70 лет ходило нормально - значит построено хорошо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь