Австралию засыпает снегом

В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс бушует снежная буря. Местами снежный покров уже достигает 60 см, передает Stormnews.

Читай также: В Карпатах бушует апрельский снегопад

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.

Sublime #snow at #Hotham today. A few locals found #powder for their 1st turns of the season. ⛷ pic.twitter.com/MJqKnXL3xm